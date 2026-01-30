평택시, 2026년 ‘마을공동체 주민제안 사업 공모’…최대 1000만 원 지원

이미지 확대

경기 평택시(시장 정장선)가 다음 달 26일까지 ‘2026년 평택시 마을공동체 주민제안 공모사업’ 신청을 받는다고 30일 밝혔다.공모사업은 마을공동체를 처음 시작하는 씨앗기부터 2년 차인 성장기, 3년 차인 열매기로 진행되며 각각 200만원, 400만원, 700만원 이내로 지원한다. 시는 마을공동체의 우수한 모델을 개발하고 전파하기 위한 기획 공모에는 1000만원까지 사업비를 지원한다.주민제안 공모사업은 평택시에 거주하거나 생활권을 영유하는 자발적인 주민 모임으로 5인 이상으로 구성돼야 한다. 주민들의 참여를 바탕으로 지역의 육아, 교육, 노인, 주거환경, 문화 등 다양한 영역에서 마을의 문제를 해결하고 발전하는 공동체 활동 프로그램을 지원하게 된다.지난해 23개의 다양한 공동체 활동을 지원한 시는 올해 최대 25곳의 공동체를 선발할 예정이다.안승순 기자