메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“전기차 충전 7시간 이내” 세종시, 주민신고제 기준 강화

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-02-01 15:32
입력 2026-02-01 15:32
이미지 확대


세종시는 5일부터 환경친화적 자동차 주차 위반 및 충전 방해 행위 주민신고제 기준을 강화한다고 1일 밝혔다.

충전 시설을 장시간 점유하는 독점 주차 행위 근절과 전기차 이용 시민들의 충전 편의를 높이기 위해서다.

시에 따르면 플러그인하이브리드(PHEV) 차량의 완속 충전 구역 이용 시간을 충전 구역 회전 효율을 높이기 위해 기존 14시간 이내에서 7시간 이내로 단축한다.

단속 적용 범위는 기존 500세대 이상 아파트에서 100세대 이상 아파트로 확대해 단속 사각지대를 해소할 방침이다.



안전신문고 앱을 통해 시민이 직접 신고한 충전 방해 행위, 전용 주차 구역 위반, 충전 구역의 훼손·파손 등은 관련 규정에 따라 최대 20만원의 과태료가 부과된다.

세종 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
PHEV 차량의 완속 충전 구역 이용 시간이 어떻게 변경됐나요?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기