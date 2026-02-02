밤새 경기 북서부 많은 눈…연천 7.6㎝, 남양주 7.5㎝

이미지 확대 제설 현장. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

밤사이 경기 지역에 많은 눈이 내렸다. 아직까지 별다른 피해는 발생하지 않았지만, 출근길 빙판과 살얼음 등에 대한 주의가 요구된다.경기도에 따르면 2일 오전 6시 기준 적설량은 연천(신서) 7.6㎝, 남양주 7.5㎝, 포천(이동) 7㎝, 양평(용문산) 5.9㎝, 구리 5.5㎝, 안산 5㎝, 의정부 4.9㎝ 등이다. 31개 시군 평균 적설량은 4.2㎝다.현재까지 확인된 피해나 도로 통제 등은 없지만, 눈이 얼면서 출근길 빙판 미끄러짐 등 사고 우려가 큰 상황이다.도와 각 시군은 현재까지 차량 2100여 대와 인력 6000여 명, 제설제 1만 5000여 t을 투입했다.새벽에 눈이 그치면서 도는 이날 오전 4시 30분을 기해 재난안전대책본부 비상 1단계를 모두 해제했다. 대설주의보도 모두 해제됐다.안승순 기자