밤새 경기 북서부 많은 눈…연천 7.6㎝, 남양주 7.5㎝

밤사이 경기 지역에 많은 눈이 내렸다. 아직까지 별다른 피해는 발생하지 않았지만, 출근길 빙판과 살얼음 등에 대한 주의가 요구된다.
경기도에 따르면 2일 오전 6시 기준 적설량은 연천(신서) 7.6㎝, 남양주 7.5㎝, 포천(이동) 7㎝, 양평(용문산) 5.9㎝, 구리 5.5㎝, 안산 5㎝, 의정부 4.9㎝ 등이다. 31개 시군 평균 적설량은 4.2㎝다.
현재까지 확인된 피해나 도로 통제 등은 없지만, 눈이 얼면서 출근길 빙판 미끄러짐 등 사고 우려가 큰 상황이다.
도와 각 시군은 현재까지 차량 2100여 대와 인력 6000여 명, 제설제 1만 5000여 t을 투입했다.
새벽에 눈이 그치면서 도는 이날 오전 4시 30분을 기해 재난안전대책본부 비상 1단계를 모두 해제했다. 대설주의보도 모두 해제됐다.
안승순 기자
