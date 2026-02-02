메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

밤새 경기 북서부 많은 눈…연천 7.6㎝, 남양주 7.5㎝

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2026-02-02 08:05
입력 2026-02-02 08:05
이미지 확대
제설 현장. 연합뉴스
제설 현장. 연합뉴스


밤사이 경기 지역에 많은 눈이 내렸다. 아직까지 별다른 피해는 발생하지 않았지만, 출근길 빙판과 살얼음 등에 대한 주의가 요구된다.

경기도에 따르면 2일 오전 6시 기준 적설량은 연천(신서) 7.6㎝, 남양주 7.5㎝, 포천(이동) 7㎝, 양평(용문산) 5.9㎝, 구리 5.5㎝, 안산 5㎝, 의정부 4.9㎝ 등이다. 31개 시군 평균 적설량은 4.2㎝다.

현재까지 확인된 피해나 도로 통제 등은 없지만, 눈이 얼면서 출근길 빙판 미끄러짐 등 사고 우려가 큰 상황이다.

도와 각 시군은 현재까지 차량 2100여 대와 인력 6000여 명, 제설제 1만 5000여 t을 투입했다.



새벽에 눈이 그치면서 도는 이날 오전 4시 30분을 기해 재난안전대책본부 비상 1단계를 모두 해제했다. 대설주의보도 모두 해제됐다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
경기도 31개 시군의 평균 적설량은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기