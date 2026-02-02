안양시, 지식산업센터 입주 문턱 확 낮췄다…스마트팜 등 43개 업종 추가

이미지 확대 안양시청사 전경

경기 안양시가 지식산업센터 입주 가능 업종을 대폭 확대한다.시는 관내 지식산업센터의 입주 가능 업종을 기존 693개에서 736개로 확대하고, 스마트팜(수직농장)과 전문 서비스업 등 총 43개 업종을 새롭게 추가한다는 내용을 담은 ‘안양시 지식산업센터 입주 가능 추가 업종 고시’를 지난달 30일 시행했다고 2일 밝혔다.추가되는 업종에는 ▲스마트팜(수직농장) ▲OEM 제조업 ▲전기·정보통신·소방시설 공사업 ▲공유창고 운영업 ▲정보서비스업 ▲변호사·회계사·세무사 등 전문 서비스업이 포함됐다. 제조업 중심이던 지식산업센터가 지식·서비스 산업까지 포괄하는 융복합 산업 공간으로 거듭날 것으로 기대된다.최대호 안양시장은 “이번 지식산업센터 입주 업종 확대는 기업이 체감할 수 있는 실질적인 경영 환경 개선에 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 기업 활동의 제약은 줄이고, 선택의 폭은 넓히는 기업 친화적 정책을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.안승순 기자