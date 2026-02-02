안양시, 지식산업센터 입주 문턱 확 낮췄다…스마트팜 등 43개 업종 추가

최대호 시장 “기업 활동의 제약은 줄이고 선택의 폭은 넓히겠다”
경기 안양시가 지식산업센터 입주 가능 업종을 대폭 확대한다.
시는 관내 지식산업센터의 입주 가능 업종을 기존 693개에서 736개로 확대하고, 스마트팜(수직농장)과 전문 서비스업 등 총 43개 업종을 새롭게 추가한다는 내용을 담은 ‘안양시 지식산업센터 입주 가능 추가 업종 고시’를 지난달 30일 시행했다고 2일 밝혔다.
추가되는 업종에는 ▲스마트팜(수직농장) ▲OEM 제조업 ▲전기·정보통신·소방시설 공사업 ▲공유창고 운영업 ▲정보서비스업 ▲변호사·회계사·세무사 등 전문 서비스업이 포함됐다. 제조업 중심이던 지식산업센터가 지식·서비스 산업까지 포괄하는 융복합 산업 공간으로 거듭날 것으로 기대된다.
최대호 안양시장은 “이번 지식산업센터 입주 업종 확대는 기업이 체감할 수 있는 실질적인 경영 환경 개선에 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 기업 활동의 제약은 줄이고, 선택의 폭은 넓히는 기업 친화적 정책을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
안승순 기자
경기 안양시가 지식산업센터 입주 가능 업종을 대폭 확대한다.
시는 관내 지식산업센터의 입주 가능 업종을 기존 693개에서 736개로 확대하고, 스마트팜(수직농장)과 전문 서비스업 등 총 43개 업종을 새롭게 추가한다는 내용을 담은 ‘안양시 지식산업센터 입주 가능 추가 업종 고시’를 지난달 30일 시행했다고 2일 밝혔다.
추가되는 업종에는 ▲스마트팜(수직농장) ▲OEM 제조업 ▲전기·정보통신·소방시설 공사업 ▲공유창고 운영업 ▲정보서비스업 ▲변호사·회계사·세무사 등 전문 서비스업이 포함됐다. 제조업 중심이던 지식산업센터가 지식·서비스 산업까지 포괄하는 융복합 산업 공간으로 거듭날 것으로 기대된다.
최대호 안양시장은 “이번 지식산업센터 입주 업종 확대는 기업이 체감할 수 있는 실질적인 경영 환경 개선에 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 기업 활동의 제약은 줄이고, 선택의 폭은 넓히는 기업 친화적 정책을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
안양시 지식산업센터 입주 가능 업종은 몇 개로 확대되었나?