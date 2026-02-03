더 촘촘해진 ‘경기 극저신용대출 2.0’…최장 10년·연 1% 초저금리

이미지 확대

경기도가 금융취약계층의 마지막 안전망 역할을 해온 ‘경기 극저신용대출’을 ‘2.0’ 버전으로 개선해 추진한다.도는 앞서 2020년 경기 극저신용대출을 통해 신용등급이 낮아 제도권 금융 접근이 어려운 도민에게 최대 300만원까지 긴급 생활자금을 연 1% 저금리로 대출 지원했다.도는 이 사업이 금융취약계층의 불법사금융 피해 지원, 신용불량 전락 예방, 최후의 금융안전망 등의 역할을 해냈다고 보고 올해부터 사업 방식을 2.0으로 업그레이드했다.‘경기 극저신용대출 2.0’은 19세 이상 신용평점 하위 10% 경기도민을 대상으로 최대 200만원 한도의 소액 대출을 지원한다. 도는 상환 기간을 기존 5년에서 최장 10년으로 확대했다. 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족은 신용평점 하위 20%까지 신청 가능하다.또한 대출 실행 전 상담을 의무화하고, 금융·고용·복지 연계를 통한 사전·사후 통합 관리 체계를 도입해 도민의 실질적인 자립을 지원한다.상반기 대출 규모는 총 55억원으로 금융취약계층의 생활 안정을 위해 2월과 5월, 두 차례로 나눠 진행된다.1차 접수는 2월 11일부터 2월 13일까지, 2차 접수는 5월 6일부터 5월 8일까지다.다만, ▲재외국민·외국인·해외체류자 ▲2020~2022년 경기 극저신용대출 대출 중인 경우 ▲연체 중인 경우(대출·카드 연체 등) ▲금융질서문란정보 등록자 ▲서민금융복지지원센터에서 상담을 받지 않은 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.대출 금액은 1인당 50만원에서 최대 200만원까지며, 금리는 연 1%로 최장 10년 상환이다.금철완 경기도 복지국장은 “경기 극저신용대출 2.0은 단순 금융 지원을 넘어 도민의 회복과 재기를 체계적으로 지원하는 제도”라며 “경제적으로 어려운 도민들이 다시 일어설 수 있도록 끝까지 함께 하겠다”고 밝혔다.안승순 기자