안성시, 동우일렉트릭(주)와 1303억원 투자협약…2028년까지 본사·공장 이전

경기 안성시는 3일 동우일렉트릭 주식회사와 ‘미양3 일반산업단지 시행 및 입주기업 투자유치 양해각서(MOU)’를 체결했다.협약에 따라 동우일렉트릭은 미양3 일반산업단지에 총 1303억원을 투자하고 500명을 신규 고용한다. 안성시는 성공적인 산단 조성과 기업 입주를 위한 행정적 지원을 한다.동우일렉트릭은 1993년 설립된 이래 계기용 변압기, 변성기, 절연물 및 친환경 전력기기를 주력으로 생산해 온 기업이다. 최근 AI 기술 발전에 따른 전력 소비 급증으로 변압기 수요가 확대됨에 따라 매출이 가파르게 상승하고 있다. 실제로 해당 기업의 매출액은 2022년 636억원에서 2023년 811억원, 2024년에는 1002억원을 기록하며 매년 성장세를 이어가고 있다.이 기업은 평택 본사 부지가 철도사업에 편입됨에 따라 미양3 일반산업단지 사업시행자로 참여하고 실수요자로 입주하기로 결정했다. 약 2만 2000평 부지에 토지매입비 및 건축비 등 약 1303억원을 투입할 계획이다.김보라 안성시장은 “AI 시대의 핵심 산업인 전력 분야에서 독보적인 성장을 이루고 있는 동우일렉트릭이 안성에 둥지를 틀게 되어 매우 기쁘게 생각한다”라며 “기업이 안성에서 더 큰 성장을 이룰 수 있도록 산단 조성부터 공장 가동까지 모든 행정적 역량을 동원해 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자