“일상에서 느끼는 복지” 경남도, 촘촘한 복지망 구축

경남도 복지여성국이 4일 경남도청 프레스센터에서 올해 복지정책 중점 시책을 설명하고 있다. 2026.2.4.

경남도가 올해 ‘도민이 일상에서 체감할 수 있는 복지’ 강화에 나선다.도 복지여성국은 4일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 지난해 성과를 되돌아보는 동시에 올해 복지정책 중점 시책을 밝혔다.도는 지난해 어르신 일자리 확대를 통해 적정소득을 지원하고 광역 최초로 경로당에 ‘행복식탁’ 5739세트를 설치해 어르신들의 생활환경을 개선했다.장애인 분야에서는 장애친화병원 확대와 공공어린이 재활병원 건립을 추진했고 여성 새일센터를 통한 취·창업 지원으로 여성의 경제활동 참여를 높였다.부·울·경 최초 난임 임산부 심리상담센터 개소와 권역별 공공산후조리원 확충으로 출산·육아 부담 완화에도 힘썼다.도는 올해 ‘더 촘촘한 지원으로 더 든든한 경남’을 복지정책 목표로 정하고 6개 분야를 중점 추진한다.우선 취약계층 지원을 강화하고자 위기가구 긴급복지 ‘희망지원금’의 지원 기준을 완화(4인 기군 1600만원→1800만원)하고 위기가구 발굴과 서비스 연계를 강화한다. 먹거리 기본권 보장을 위한 ‘그냥드림’ 사업도 새롭게 도입해 도내 9곳에서 운영할 계획이다.경남형 통합돌봄도 본격 시행한다. 전담 인력 429명을 추가 배치하는 동시에 표준서비스 9종과 시군 특화 서비스를 제공한다. 광역 최초로 도입되는 생성형 AI(인공지능) 기반 통합복지플랫폼은 오는 6월부터 전 도민을 대상으로 서비스를 시작한다.노인 일자리를 7만 5000개로 늘리는 등 어르신 지원도 확대한다. 경로당 운영비는 월 13만원으로 인상한다. 찾아가는 마음채움버스는 운영 권역을 넓혀 안부 확인 기능까지 수행한다.장애인 분야에서는 공공일자리 확충과 민간 취업 연계를 강화한다. 도내 장애인 고용의무 대상 기업과 연계한 ‘경남형 동행일자리 자회사형 장애인표준사업장’도 새롭게 도입한다. 발달 지연 등 장애위험군 아동을 위한 장애아동지원센터도 설치한다.아이 키우기 좋은 환경을 조성하고자 아이돌봄서비스 소득 기준 완화와 본인부담금 추가 지원, 휴일·야간 돌봄 확대도 추진한다. 맞벌이 가정 방학 중 급식은 대상 아동을 늘리고 단가도 인상한다.이와 함께 도는 산업 연계 맞춤형 직업훈련 운영과 취업성공수당·여성인턴 취업장려금 신설·확대 등으로 여성의 경제활동 지원도 강화한다.김영선 경남도 복지여성국장은 “제도 중심 복지를 넘어 도민이 현장에서 체감할 수 있는 성과에 중점을 뒀다”며 “누구도 소외되지 않는 따뜻한 경남을 만들어가겠다”고 말했다.창원 이창언 기자