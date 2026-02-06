군포시, 3월 19일 2026년 일자리 박람회 개최

이미지 확대

경기 군포시가 다음 달 19일 시청에서 열리는 ‘2026년 군포시 일자리 박람회’를 앞두고 2월 10일부터 2월 27일까지 박람회에 참여할 기업체를 모집한다.이번 박람회에서 총 22개 기업이 1대1 현장 면접을 진행하며, 5개 기업은 이력서 접수 대행을 통해 구직자 채용을 지원할 예정이다. 현장에서는 다양한 채용 정보를 직접 확인하고 면접까지 이어질 수 있어 실질적인 취업 기회 제공이 기대된다.또한 박람회에는 청년공간 플라잉 및 경기중장년내일센터 등 일자리 유관기관이 참여해 취업에 필요한 상담 및 정보를 제공할 예정이다.이와 함께 이력서 및 자기소개서 컨설팅, 이력서용 사진 촬영과 청년층 대상 면접 정장 착용 체험 등 구직자들에게 실질적인 취업 준비를 지원하는 프로그램도 운영한다.하은호 군포시장은 “이번 일자리 박람회가 구직자에게는 취업의 기회를, 기업에는 우수 인재를 만나는 계기가 될 것으로 기대된다”면서 “기업체의 적극적인 참여를 바란다”고 밝혔다.안승순 기자