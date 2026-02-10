메뉴
엊그제까지 엄동설한이었는데 ‘벌써 모내기!’…이천쌀, 전국 첫 모내기

안승순 기자
수정 2026-02-10 15:18
입력 2026-02-10 15:18
이천시(시장 김경희, 가운데)가 10일 호법면 안평리 일원에서 ‘이천쌀 첫 모내기 행사’를 했다. 올들어 전국에서 첫 모내기다. (이천시 제공)
이천시(시장 김경희, 가운데)가 10일 호법면 안평리 일원에서 '이천쌀 첫 모내기 행사'를 했다. 올들어 전국에서 첫 모내기다. (이천시 제공)


경기 이천시(시장 김경희)가 10일 호법면 안평리 일원에서 ‘이천쌀 첫 모내기 행사’를 갖고, 전국 최고 품질을 자랑하는 이천쌀의 한 해 농사의 시작을 알렸다.

이날 첫 모내기를 한 벼 품종은 극조생종으로 저온에 강하고 생육기간이 짧은 ‘진부올벼’다. 시는 조기 육묘 및 재배기술을 통해 일반 지역보다 이른 시기에 모내기를 했다. 이는 시가 추진하는 고품질 쌀 생산 기반 구축과 선도 농업기술 보급의 일환이다.

이천쌀은 비옥한 토양과 깨끗한 물, 큰 일교차 등 최적의 재배 환경을 바탕으로 전국적으로 품질을 인정받고 있다.

김경희 이천시장은 “첫 모내기 행사는 단순한 영농 행사를 넘어 이천시 농업의 기술력과 미래 가능성을 보여주는 상징적인 자리”라며 “앞으로도 체계적인 영농 지원과 철저한 품질 관리를 통해 이천쌀의 명성을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
