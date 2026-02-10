3일 만에 마감된 경남도민연금…올해 가입자 2만명 추가 모집

올해 가입자 3만명으로 확대

오는 4~5월 추가 모집 예정

도 “도민 소득 공백기 지원 시급”

이미지 확대 박완수 경남지사가 10일 경남도청 프레스센터에서 경남도민연금 추가 모집 방침을 밝히고 있다. 2026.2.10. 경남도 제공

경남도가 지난달 신청 접수 3일 만에 올해 목표 인원(1만명)을 모두 채운 ‘경남도민연금’ 가입자를 추가 모집한다.박완수 경남지사는 10일 도청에서 기자회견을 열고 올해 도민연금 가입자 2만명을 추가로 모집한다고 밝혔다.경남도민연금은 가입자가 월 8만원씩 10년 동안 960만원을 내면 경남도와 시군 지원금 240만원에 이자 2%까지 약 1302만원이 적립되고, 가입자가 만 60살이 되거나 가입일로부터 10년이 되면 5년 동안 매월 21만 7000원을 받는 방식이다.지난해 1월 도민연금 추진 계획을 밝힌 도는 이후 준비 기간을 거쳐 올 1월 19일 연 소득 3896만원 이하 도민부터 가입 신청을 받기 시작했다.첫날 모집 시작과 동시에 신청자가 한꺼번에 몰리면서 접속 지연과 전산 처리 지체 현상이 발생하기도 했다. 당일 오후 4시 불가피하게 모집을 중단했다가 시스템 개선·검증 절차 변경 작업 등을 거쳐 다음날 접수를 재개했다. 이후 신청자는 빠르게 증가했고 출시 3일 차인 21일 낮 12시 21분 올해 모집 정원이 다 찼다.도민 관심이 매우 큰 정책임을 확인한 도는 지난 5일 18개 시군 부시장·부군수가 참석한 회의를 열어 4∼5월 사이 도민연금 가입자 2만명을 추가 모집하기로 결정했다.시스템 과열과 혼란을 막고자 소득 구간별 신청은 물론 지역별로도 신청 기간을 세분화해 도민 불편을 줄이겠다는 계획도 세웠다.도는 또 내년에도 도민연금 가입자를 2만명으로 확대 모집하기로 했다. 초기 2년간 집중적으로 도민들의 소득 공백 구간을 메운다는 게 도 방침이다.자연히 최초 10년간 10만명이었던 총 목표 가입자도 13만명으로 늘어나게 됐다. 도는 내후년부터는 매년 1만명씩 애초 계획대로 모집할 예정이다.박 지사는 “국민연금 개혁과 관련한 정년 연장 방안 등이 아직 불확실한 상황에서 도민 소득 공백기 지원을 더는 늦출 수 없다고 판단했다”며 “이 사업 대상이 되는 4050 세대는 구조적으로 자녀 양육·부모 부양이라는 짐을 안고 있고 종합 소득세의 40% 이상을 부담하면서도 상대적으로 복지 수혜도가 낮다는 점도 고려했다”고 말했다.올해 1만명 모집을 기준으로 하면 도와 18개 시군이 50%씩, 예산 12억원을 각각 부담한다.모집인원이 3만명으로 늘어남에 따라 도와 18개 시군은 24억원씩 예산을 추가 확보해야 한다.박 지사는 “추가경정예산안 편성 등 추가모집 관련 절차를 신속하게 이행하겠다”며 “복지·경제 활성화와 관련한 예산을 제외하고 실효성이 낮은 예산 사업들을 정리하는 등 강도 높은 세출 구조조정과 국비 확보 추진으로 도민연금 재원의 안정화·다양화를 도모하겠다”고 밝혔다.경남도민연금은 금융기관의 개인형퇴직연금(IRP)을 활용한다. IRP는 연금 수령 개시 연령, 연금 수령액 등 요건에 따라 최종 수익이 다르다.계좌 운용·관리 책임은 가입자 본인에게 있다. 실적배당형 상품 운용에 따라 원금 손실이 생길 수도 있다. 원금보장형 상품은 예금자보호법에 따라 1억원까지 보호된다.창원 이창언 기자