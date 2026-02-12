김성제 시장, 설 명절 앞두고 전통시장서 장보며 시민과 소통

“전통시장 활성화를 위한 지원 아끼지 않겠다”

이미지 확대 김성제 의왕시장이 11일 설 명절을 앞두고 전통시장인 의왕도깨비시장을 찾아 상인과 인사를 나누고 있다. (의왕시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김성제 경기 의왕시장이 11일 설 명절을 앞두고 관내 전통시장인 의왕도깨비시장을 찾아 명절 장을 봤다.김 시장은 의왕시를 대표하는 이곳에서 의왕사랑상품권과 온누리상품권으로 다양한 지역 음식과 제수용품, 명절 선물을 직접 샀다.또 시장을 찾은 시민들과 명절 인사를 나누며 전통시장 이용을 당부하고, 현장에서 상인들의 애로 사항과 건의 사항을 직접 들었다.그는 “전통시장은 민생 경제의 중심이자 버팀목”이라며 “앞으로도 전통시장 활성화를 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.한편, 의왕시는 전통시장 이용 활성화를 위해 농림축산식품부, 해양수산부와 함께 설 명절 맞이 농축산물·수산물 온누리상품권 환급(1인당 최대 30%, 2만원 한도) 행사를 14일까지 펼친다.안승순 기자