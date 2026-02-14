李 “왜 한국만 생리대 비싸?” 지적…화성시, 국내 첫 ‘공공형 생리대’ 제작

‘(가칭) 코리요 생리대’ 제작 후 ‘생리대 그냥드림’ 검토

정명근 시장 “생리대 가격 거품 책임지고 걷어내겠다”

화성특례시가 지난 1월 국무회의에서 이재명 대통령이 제기한 생리대 가격 문제와 관련해 전국 지자체 최초로 공공형 생리대인 ‘(가칭) 코리요 생리대’ 제작을 검토한다.시는 13일 화성특례시청 중앙회의실에서 ‘생리용품 부담 완화를 위한 화성시와 기업이 함께하는 소통 간담회’를 열어 구체적인 추진 방안과 협력 구조를 논의했다.간담회에는 정명근 시장을 비롯해 조승문 제2부시장, 이현주 화성시청소년성문화센터장 직무대행 등 시 관계자와 함께 LG생활건강 선승조 책임, 라이맥스인터내셔널 김주혁 대표이사, 해피문데이 박민아 팀장, 김미라 한국여성경제인연합회 경기지회 총무이사 등이 참석했다.정 시장은 “최근 이재명 대통령께서 국내 생리대 가격이 해외보다 약 40% 높다는 점을 지적하며, 보다 저렴하게 공급할 수 있는 방안을 검토하라고 주문했다”며 “대통령의 문제의식에 깊이 공감하며, 지방정부가 실행할 수 있는 부분부터 추진하기 위해 간담회를 마련했다”고 밝혔다.이어 “화성에서만큼은 단 한 명의 시민도 생리용품 때문에 불편하지 않도록 공공의 기준을 분명히 세우고 기업과의 협력을 통해 합리적인 가격과 기본 품질을 갖춘 공공형 생리대 모델을 신중하게 마련해 나가겠다”고 강조했다.시는 공공형 ‘코리요 생리대’의 공급 방식과 관련해 화성특례시 대표 사업인 ‘그냥드림’과의 연계를 함께 검토하고 있다. 지난해 12월부터 시행 중인 ‘그냥드림’의 현장 운영 경험과 지역 네트워크를 기반으로 ‘생리대 그냥드림’ 도입 방안을 구체적으로 살펴보고 있다.시는 공공형 ‘코리요 생리대’를 해당 공간에 비치해 보다 자연스럽고 접근성 높은 방식으로 제공하고, 공공시설 여성화장실 내 비치 방안도 함께 검토 중이다.정 시장은 “이재명 대통령께서 제기한 생리대 가격 문제는 우리 사회가 월경을 어떻게 바라보고 어디까지 공적으로 책임질 것인지에 대한 질문이라고 생각한다”며 “공공형 생리대 제작을 면밀히 검토해 그동안 월경으로 인해 겪어온 보이지 않는 불평등을 하나씩 줄여 나가겠다”고 강조했다.그러면서 “화성에서만큼은 단 한 명의 시민도 생리용품 때문에 경제적 부담을 느끼지 않도록 하겠다”며 “월경이 개인의 부담이 아니라 사회가 함께 책임지는 영역으로 자리 잡도록 환경을 바꾸고 화성의 ‘코리요 생리대’가 전국의 선도 모델이 되도록 책임 있게 추진하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자