천안시, 건축전문인과 ‘재난 피해 주택 신축 지원’

이미지 확대 천안시와 천안시 건축사회가 ‘재난 피해 주택 신축 지원을 위한 업무 협약’을 체결하고 있다. 시 제공

충남 천안시가 건축 전문인들과 손잡고 집중호우나 화재 등 재난으로 주거지를 잃은 시민의 신속한 일상 회복 돕기에 나섰다.18일 천안시에 따르면 천안시 건축사회와 ‘재난 피해 주택 신축 지원을 위한 업무 협약’을 체결했다.이번 협약에 따라 건축사회는 재난 피해 주택 신축 시 필요한 설계비와 감리비를 감면하는 등 전문 기술 분야를 지원한다.시는 관련 인허가 등 행정 절차가 신속히 처리될 수 있도록 적극적인 행정 지원에 나선다.김석필 천안시장 권한대행은 “이번 협약은 재난 피해 시민들이 하루빨리 안정을 되찾을 수 있도록 민관이 뜻을 모은 결과”라며 “건축사회와 긴밀히 협력해 재난 피해 가구의 주거 안전망을 강화하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자