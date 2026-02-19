경기도, 올해 기존주택 매입·전세임대주택 3715호 공급

이미지 확대 경기도청 전경

경기도가 올해 기존주택 매입·전세임대주택사업을 통해 총 3715호의 공공임대주택을 공급할 계획이라고 19일 밝혔다.‘기존주택 매입임대’는 입주 대상자가 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 경기주택도시공사(GH)가 다가구, 다세대주택 등을 매입해 저소득층, 청년, 신혼부부에게 시세보다 저렴한 임대 조건으로 공급하는 공공임대주택 사업이다.도는 올해 600호를 공급할 예정으로 모두 약정형 매입임대주택으로 추진한다. 약정형 매입임대주택은 기존 주택을 매입하는 방식이 아니라 신축 예정인 민간사업자의 다세대주택 등을 GH가 미리 매입 약정을 체결하고 공사를 진행하는 방식이다. GH와 약정하고 공사를 진행하는 만큼 공사 기간 내내 품질 관리를 진행해 안심하고 살 수 있다는 장점이 있다.‘기존주택 전세임대’는 입주 대상자가 직접 국민주택규모(85㎡) 이하 단독, 다가구, 다세대 등 기존주택을 찾으면, GH가 직접 임차해 입주 대상자에게 재임대하는 방식의 공공임대주택 사업이다. 올해에는 총 3115호를 공급할 예정이다. 사업에는 GH를 중심으로 파주도시관광공사, 평택도시공사, 하남도시공사가 참여한다.김태수 경기도 주택정책과장은 “매입·전세임대주택은 단기간 내 공급이 가능한 대표적인 주거복지 사업”이라며 “2026년에도 차질 없이 공급해 도내 무주택 가구의 주거비 부담을 완화하고 주거 안정을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자