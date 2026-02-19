메뉴
안산시 투자유치기업 1호, ‘인테그리스코리아’…보조금+인허가 지원

안승순 기자
수정 2026-02-19 08:59
입력 2026-02-19 08:59
이민근 안산시장(사진 왼쪽 5번째) 지난해 8월 인테그리스코리아를 방문해 회사 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. (안산시 제공)
이민근 안산시장(사진 왼쪽 5번째) 지난해 8월 인테그리스코리아를 방문해 회사 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. (안산시 제공)


경기 안산시는 최근 투자유치심의위원회를 열어 반도체 및 첨단소재 분야의 글로벌 선도 기업인 인테그리스코리아㈜를 안산시 투자유치기업 1호로 지정했다고 19일 밝혔다. 2025년 7월 전면 개정된 ‘안산시 투자유치 촉진 조례’ 시행 이후 첫 번째 사례다.

시는 이번 지정으로 전략산업 중심의 기업 유치 정책이 본격적인 궤도에 올랐음을 입증했으며, 향후 로봇·AI 등 첨단산업 생태계 조성의 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.

시는 인테그리스코리아㈜에 대해 보조금 지원 외에도 ▲행정 인허가 지원 ▲산업단지 입지 연계 ▲기업 애로사항 원스톱 지원 ▲상수도 요금 감면 등 다양한 인센티브를 제공한다.

이민근 안산시장은 “이번 지정은 안산이 기업 하기 좋은 도시임을 증명하는 상징적인 사례”라고 평가했다.



이어 “기업의 투자가 실제 성공으로 이어질 수 있도록 재정 여건에 구애받지 않는 다각적인 지원 방안을 모색하겠다”며 “앞으로도 미래 첨단산업 중심의 우수 기업을 지속적으로 유치해 지역 경제에 활력을 불어넣겠다”고 강조했다.

안승순 기자
