경남, 대학·산업·청년 잇는 인재양성 드라이브…6285억 투입

경남도가 올해를 지역 미래 경쟁력 도약의 전환점으로 삼고 대학·산업·청년을 연계한 인재 양성 정책을 본격 추진한다.경남도는 올해 총 6285억원을 투입해 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업 고도화, 거점국립대 경쟁력 강화, 국공립 통합대학 출범, 교육발전특구 확대, 청년 꿈 아카데미 브랜드화 등 핵심 과제를 중점 추진한다고 19일 밝혔다.지난해 대학과 산업 간 연계 기반을 구축한 데 이어 올해는 교육·취업·정주로 이어지는 ‘경남형 미래인재 양성 체계’를 단계적으로 완성한다는 구상이다.우선 도는 대학과 지역이 함께 성장하는 ‘경남형 RISE’를 중심으로 산학협력과 취업 연계를 강화한다.지난해 782개 기업과 협약을 체결해 공동 교육과정과 연구개발을 추진한 데 이어 올해 1162억원을 투입해 협력 범위를 확대한다.온라인 산학연 네트워크 플랫폼을 구축해 대학·기업·기관 간 인적·물적 자원 공유를 활성화하고 경남테크노파크와 경남창조경제혁신센터 등 지역 공공기관도 참여기관으로 확대한다.원전·방산·미래차 등 주력 산업 분야에서는 교육·연구·취업 연계를 강화하고 기업 주문형 맞춤 교육 트랙을 전 대학으로 확산한다. 인공지능(AI) 융합 교육 고도화와 학생 이력 관리 기반 전주기 취업 지원체계를 구축해 취업률과 유지 취업률을 동시에 높일 계획이다. RISE 사업 2년 차를 맞아 예산 집행 중심 관리에서 지역 변화와 파급효과 중심 성과관리 체계로 전환하는 점도 특징이다.거점국립대 경쟁력 강화도 추진한다. 경상국립대학교를 중심으로 우주항공청 연계 연구와 미래항공 모빌리티·저궤도 위성 등 첨단 분야 연구 역량을 확대해 우주항공·방산 특성화 연구대학으로 육성한다. 정부의 거점국립대 지원 정책에도 대응해 도·대학·산업계 협의체를 구성하고 공동 대응체계를 가동할 방침이다.국공립 통합대학 출범도 본격화된다. 도립 거창대학과 남해대학이 국립창원대학교와 통합돼 다음 달 1일 거창·남해캠퍼스로 출범한다. 대학은 일반학사와 전문학사를 동시에 운영하는 다층학사제를 통해 지역 산업 수요에 대응하는 인력양성 스펙트럼을 확대한다. 도는 운영비와 장학제도, 생활관 개선 등을 지속 지원할 계획이다.교육발전특구 사업에는 올해 959억원을 투입한다. 도는 시군·교육청과 협력해 현장 컨설팅과 성과관리 점검을 병행하고 대학·특성화고 연계 교육과 로컬유학, 해양관광 체류형 프로그램 등 지역 맞춤형 교육 모델을 고도화한다. 이를 통해 경남형 특구 우수사례를 발굴해 향후 정식 특구 지정으로 이어간다는 목표다.청년 정책으로는 ‘경남 청년 꿈 아카데미’를 확대·브랜드화한다. 성공 청년 발굴 규모를 1000명으로 늘리고 시상금 상향과 인플루언서 협업 홍보를 통해 전국 단위 확산을 추진한다. 토크콘서트는 수도권에서도 열고 산업 체험 중심 ‘꿈 캠프’도 참여 대상을 넓혀 지역 산업 이해와 정착 의지를 높일 계획이다.김성규 경남도 교육청년국장은 “최근 대학 충원율과 취업률 개선, 청년 순유출 감소는 지역과 대학, 기업 협력 정책의 성과”라며 “2026년을 대학혁신과 인재 양성, 청년정책 간 연계를 강화하는 원년으로 삼아 인재 양성에서 취업과 정주로 이어지는 선순환 구조를 구축하겠다”고 말했다.창원 이창언 기자