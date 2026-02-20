‘경기 극저신용대출 2.0’ 신청자 29%, ‘고금리·불법사금융 이용 경험 있다’

신청자 74% 생활비, 11% 빚 상환 목적…40대 34% 가장 많아
경기도가 금융취약계층의 마지막 안전망 역할로 추진한 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 1차 신청자 29%가 고금리·불법사금융 이용 경험이 있는 것으로 조사됐다.
도는 지난 11일 마감한 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 신청자 2195명을 분석한 결과 29%(628명)가 고금리 대부업체(23%, 498명)와 불법 사금융(6%, 130명) 경험이 있었다.
대출 용도는 74%(1627명)가 ‘생활비’라고 답했고, 11%(245명)는 기존 채무 상환이라고 밝혀, 금융취약계층의 생계유지와 채무 부담 해소를 위해 금융 지원이 절실한 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.
신청 금액은 한도인 200만원이 98.7%(2167명)로 대부분을 차지했고, 예상 상환 기간은 ‘1년 이상 5년 이내’가 62%(1355명), 5년 이내 32.3%(709명)였다.
연령대별로는 40대가 34%(742명)로 가장 높은 비중을 차지했고, 30대 27%(604명), 50대 21%(468명) 순이었다. 기초생활수급자·한부모·차상위계층 등 법정 취약계층 비율은 14.5%(319명)로 집계됐다.
가구원 수는 3인 가구가 25%(538명)로 가장 많았고, 1인 가구와 4인 가구가 뒤를 이었다. 거주 지역은 수원시 8.6%(189명), 고양시 7.4%(167명), 화성시 7.1%(155명) 순으로, 대도시를 중심으로 신청이 집중됐다.
‘경기 극저신용대출 2.0’은 19세 이상 신용평점 하위 10% 경기도민을 대상으로 50만원에서 최대 200만원 한도의 소액 대출을 지원한다. 도는 올해 사업을 2.0으로 개선하면서 상환 기간을 기존 5년에서 최장 10년으로 확대해 상환 부담을 완화했다. 또 대출 실행 전 상담을 의무화하고, 금융·고용·복지 연계를 통한 사전·사후 통합 관리 체계를 도입했다.
지난 11일 상반기 첫 신청자 모집 결과 접수 시작 30분 만에 조기 마감됐다.
김진효 경기도 복지정책과장은 “개인의 의지만으로 해결하기 어려운 구조적 금융취약 상황에 놓인 도민들이 다시 일어설 수 있도록 금융·고용·복지를 연계한 통합 지원을 더욱 강화할 계획이다”라며 “아울러 사업 취지를 고려해 불법사금융 피해자 등 긴급성과 취약성이 높은 도민에 대해 일정 부분 우선적으로 배려하는 방안도 검토하고 있다”고 밝혔다.
‘경기 극저신용대출 2.0’ 2차 접수는 오는 5월로 예정돼 있다.
안승순 기자
