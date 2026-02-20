수원형 이재명 표 그냥드림 ‘수원 공유냉장고’, 41호점 개설

이미지 확대 수원 공유냉장고 41호점(수원시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수원 공유냉장고 41호점이 화서1동 가인시니어케어빌에 개설됐다.수원 공유냉장고는 장안구 11개소, 권선구 16개소, 팔달구 9개소, 영통구 5개소 등 총 41개소로 늘어났다.기존 공유냉장고는 운영 환경도 개선했다. 모루망개떡에 있던 7호점은 우만1동 영빈반점으로 이전했고, 18호점은 에스에스디 공부방에서 구운동 행정복지센터로 옮겼다. 시는 주민 접근성이 좋은 장소로 재배치해 이용 편의성과 활용도를 높였다.수원 공유냉장고는 누구나 음식을 채우고 누구나 가져갈 수 있는 열린 나눔 공간이다. 먹거리 사각지대를 해소하고 이웃 간 관계를 회복하는 마을공동체 플랫폼 역할을 하고 있다.먹거리 공급부터 냉장고 관리까지 시민 자발적 참여와 기부로 운영한다. 유통기한이 3일 이상 남은 식품만 공유하는 원칙으로 안전한 나눔을 이어가고, 일상 속 나눔 문화 확산을 실천하고 있다.이재준 수원시장은 “공유냉장고는 단순한 음식 나눔을 넘어 이웃 간 신뢰를 쌓는 공간”이라며 “시민이 만들어가는 나눔 활동이 도시 전역으로 더 확산하도록 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.안승순 기자