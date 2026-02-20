안산시, 과천 떠나는 ‘경마장 이전 유치’ 본격 검토…교통 인프라 확장도 병행

이미지 확대 안산시청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안산시가 ‘경마장 유치’를 위한 본격적인 검토에 들어간다.안산시는 정부의 경마장 이전 추진 계획 발표에 발맞춰 유치를 검토하고, 교통 인프라 확장과 제도적 검토 등을 병행하는 종합 전략 마련에 나선다고 20일 밝혔다.앞서 국토교통부가 발표한 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안(2026.1.29)’에 경마장 이전 검토가 포함되면서, 시는 유치를 전제로 미래 성장 기반으로 활용하기 위한 검토에 착수했다.시는 특정 지역에 한정하지 않고 시화지구를 포함한 시 전반을 대상으로 입지 가능성과 개발 여건을 종합적으로 검토하고 있다.이와 함께 시는 경마장 유치의 핵심 조건을 교통 접근성으로 분석하고 광역교통 연계 방안을 중점 검토한다. 주요 추진 방향은 ▲안산시 6도·6철 교통망 활용 ▲시화호 발전 전략 마스터플랜(국토교통부 2024.12) ▲경기 서부권 대개발 추진(경기도 2024.2) 등 기존 광역교통계획과 연계해 접근성 개선 방안을 마련할 계획이다.경마장을 유치할 경우 연간 수백만 명 규모의 방문 수요가 예상됨에 따라 지역경제 활성화를 비롯해 고용 창출 등 파급효과도 기대된다.시는 경마장 유치 시 단순 레저시설이 아닌 말산업과 관광·휴식 기능이 결합한 복합클러스터로 조성한다는 구상이다. 이에 기반해 ▲말산업 체험·치유·교육 기능 도입 ▲서해안 관광벨트 연계 ▲경기경제자유구역 및 첨단산업 유치·개발과의 시너지 창출 ▲대규모 녹지·공원·여가 공간 조성 등 산업·관광·농어업·생활이 융합된 서해안 미래 발전 축을 꾀한다.시는 사업 추진 과정에서 ▲농림축산식품부, 마사회, 경기도 등 관계 부처 협의 주도 ▲관련 법·제도 개선 필요성 사전 검토 ▲주민 수용성 확보 방안 마련 등 정책적·제도적 과제도 함께 검토할 방침이다.아울러 시화지구 대송단지 기본구상 수립을 위해 한국농어촌공사와 공동 추진 중인 용역(오는 3월경 착수 예정)에 말산업 육성 분석까지 담아 경마장 유치와의 연계 가능성도 살펴본다.이민근 안산시장은 “정부의 이전 추진 계획에 발맞춰 시 전역의 개발 여건을 종합적으로 검토해 최적의 입지를 도출하겠다”며 “단순 유치를 넘어 지역 상권과의 상생 모델을 구축하고, 안산시가 가진 지리적 강점을 극대화해 국가균형발전에까지 기여할 수 있도록 적극 대응하겠다”고 밝혔다.안승순 기자