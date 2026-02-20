메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

안양시, 현장노동자 휴게시설 개선사업 추진…1곳당 최대 2200만원 지원

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2026-02-20 09:42
입력 2026-02-20 09:42
사회복지시설·중소제조업체·요양병원 등 대상

이미지 확대


경기 안양시는 ‘2026년 현장노동자 휴게시설 개선 사업’을 추진한다고 20일 밝혔다.

지원 대상은 사회복지시설, 종사자 100인 미만 중소제조업체, 요양병원 등으로 해당 시설의 노동자가 이용할 수 있는 휴게시설이 없거나 노후해 신설 또는 개선이 필요한 곳이다.

휴게시설 1곳당 지원 금액은 300만~2200만원으로, 신청 업체 수나 기존 시설 여건에 따라 달라질 수 있다.

보조금의 20%는 신청 기관이 부담해야 한다. 다만 사회복지시설은 종사자 수에 따라 5~10%를 부담하면 된다.

신청 기관은 휴게시설 설치 및 개선과 함께 보조금의 50% 이내에서 냉·난방시설, 정수기, 의자 등 비품도 구입할 수 있다.


이새날 서울시의원, 도로교통공단 창립 72주년 기념 ‘감사패’ 수상… 어린이 교통안전 문화 정착 공로
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이새날 서울시의원, 도로교통공단 창립 72주년 기념 ‘감사패’ 수상… 어린이 교통안전 문화 정착 공로

참여를 희망하는 기관(기업)은 이달 27일까지 고용노동과 방문 접수 또는 전자우편을 통해 신청하면 된다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
휴게시설 개선 사업의 일반 기관 보조금 부담률은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기