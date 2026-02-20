화성시 봉담~성남 판교 광역버스 1010번 25일 개통

이미지 확대 화성시청 전경

화성시 봉담과 성남 판교를 잇는 경기도 공공버스 ‘1010번’이 오는 25일 정식 운행을 시작한다.‘1010번’ 버스는 화성시 효행구 봉담읍 와우리에서 출발해 ▲봉담와우도서관 ▲국민체육센터 ▲봉담읍 행정복지센터 ▲봉담초교 ▲화담중학교 ▲수영리 ▲봉담IC ▲판교 제2테크노밸리를 거쳐 ‘국가기록원 성남분원’으로 가는 직행 좌석형 시내버스다.5대의 버스가 하루 30회 운행하며, 평일 기준 배차 간격은 30~40분이다. 주말에는 4대의 버스가 24회 운행한다. 이용 요금은 교통카드 성인 이용 기준 3200원으로 기존 광역버스와 같다.이 노선 개통으로 화성 효행구 봉담1·2지구 주민들은 환승하거나 인접 시를 경유하지 않고 판교 방면으로 이동할 수 있게 됐다.화성시는 봉담권 광역교통 편의 증진을 위해 2025년 4월 경기도에 공공버스 노선 신설 수요를 제출했으며, 같은 해 7월 신규 사업에 선정됐다.정명근 화성시장은 “이번 1010번 신규 노선 개통으로 판교로 출퇴근하는 시민들의 이동 부담이 줄어들 것으로 기대한다”며 “봉담권을 비롯한 주요 생활권의 광역 교통망을 지속적으로 확충해 시민 이동 편의를 높이겠다”고 밝혔다.안승순 기자