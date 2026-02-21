소상공인의 든든한 지원군 ‘이천시 상권활성화센터’ 문 열어

김경희 시장 “현장 목소리 귀 기울여 ‘장사할 맛 나는 이천’ 만들 것”
경기 이천시(시장 김경희)가 20일 ‘이천시 상권활성화센터’의 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.
설봉공원 교육협력지원센터에 들어선 이천시 상권활성화센터는 지난해 8월 ‘경기도 상권 친화형 도시조성 공모사업’에 시가 선정되면서 총 3억 9500만원(도비 50%, 시비 50%)의 사업비를 받아 조성됐다.
센터는 앞으로 ▲소상공인 맞춤형 교육 및 전문 컨설팅 ▲상권 홍보·마케팅 지원 ▲지역 특색을 담은 특화사업 개발 및 운영 등 소상공인의 경쟁력을 높이는 원스톱 지원 시스템을 구축할 예정이다.
김경희 이천시장은 인사말을 통해 “상권활성화센터는 우리 이천 경제의 뿌리인 소상공인분들의 고단함을 덜어드리고 새로운 활력을 불어넣는 역사적인 거점이 될 것”이라고 밝혔다.
이어 “특히 올해는 시 승격 30주년과 지역 대표 기업인 SK하이닉스의 성장이 맞물린 의미 있는 해인 만큼, 4월부터 연중 운영될 ‘이천시 경기활성화 페스타’와 연계해 소상공인 분야에 대대적인 지원을 아끼지 않겠다”고 약속했다.
안승순 기자
