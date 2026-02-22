용인시, 1000조 반도체 프로젝트 맞춰 산단 외 공업지역 개발사업 공모

이미지 확대 용인시청사 전경

용인특례시는 1000조원 규모의 초대형 반도체 프로젝트에 맞춰 소부장(소재·부품·장비) 기업 산업 생태계를 조성하기 위해 산업단지 외 공업지역 민간 개발사업을 공모한다고 22일 밝혔다.이번 공모는 반도체 생태계 조성을 위한 산업용지 확대 공급 전략에 따른 후속 조치로, 5월 말까지 진행되며 용인 전 지역이 대상이다.시는 접수된 투자의향서를 6월부터 관련 부서와 공유해 사전 사업 추진 가능성을 확인하고, 산업입지 정책 자문을 통해 반도체 생태계 기여도, 미래 성장 산업 적합성, 탄소중립·에너지 전략 반영 여부, 지역 경제 활성화 효과 등을 종합적으로 검토할 방침이다.또 지난해 개정한 시가화예정용지 운영 기준을 홍보해 민간의 참여를 높일 계획이다.시가화예정용지는 도시의 발전에 대비해 시가화(기개발지로 주거, 상업, 공업, 관리 용지로 구분)에 필요한 개발 공간을 확보하기 위한 용지로 계획적으로 정비 또는 개발할 수 있는 토지다.이상일 시장은 “용인이 반도체 중심도시로 도약하기 위해서는 기업의 요구에 부응하는 산업용지 공급이 필수적”이라며 “민간의 다양한 개발 제안을 사전에 검토해 신속하고 효율적인 입지 환경을 구축하겠다”고 밝혔다.안승순 기자