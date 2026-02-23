메뉴
'이천의 과거와 현재를 한눈에'…시 승격 30주년 '기록유산' 전시회 24일 개막

안승순 기자
수정 2026-02-23 10:14
입력 2026-02-23 10:14
이미지 확대


경기 이천시는 오는 24일부터 27일까지 시 승격 30주년을 기념하는 이천시립기록원 전시회 ‘이천기록유산(利川記錄遺産): 군(郡)과 시(市)의 반세기’를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시회는 1996년 이천군이 이천시로 승격된 지 30주년이 되는 해를 맞아 기획됐다.

전시는 총 100개의 액자에 담긴 446점의 사진과 30편의 영상으로 구성됐다. ▲도시의 상징물 ▲시민의 일상 ▲이천의 마을 ▲이천의 산업 ▲시민과 함께한 기억 등 5가지 유기적인 테마를 통해 이천의 정체성과 변천사를 입체적으로 조명한다.

주요 전시물은 1996년 시 승격 당일 도시 전체를 물들였던 경축 행사 현장 모습과 1980년대 중리천 복개 전의 시내 풍경, 이제는 역사 속으로 사라진 수려선 이천역의 마지막 모습 등 이천의 옛 숨결을 느낄 수 있는 소중한 기록물들이다.

또한 함께 준비된 30편의 영상을 통해 과거 이천시정뉴스와 홍보영상을 상영한다.
김경희 이천시장은 “이번 전시는 단순한 과거의 회상을 넘어 기록 속에 담긴 시민들의 땀과 열정을 재발견하고 미래 100년 이천의 비전을 그려보는 소중한 기회가 될 것”이라며 “많은 시민이 발걸음하시어 아련한 추억과 이천의 자부심을 함께 나누길 바란다”고 전했다.

안승순 기자
