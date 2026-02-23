2026년 평택시 가족봉사단, 발대식 갖고 힘찬 출발

이미지 확대 ‘2026년 평택시 가족봉사단’이 21일 발대식을 갖고, 올해 활동의 힘찬 출발을 알렸다. (평택시 제공)

‘2026년 평택시 가족봉사단’이 21일 발대식을 갖고 올해 활동의 힘찬 출발을 알렸다. 이번 봉사단에는 14가족 46명이 참여한다.발대식에서 봉사단원들은 ‘지속 가능한 봉사의 시작, 가족이 함께 준비하는 첫걸음’을 주제로 한 자원봉사 맞춤형 교육을 받았다. 단원들은 단순한 봉사활동을 넘어 가족 간 대화와 활동으로 배려와 나눔의 진정한 의미를 배우고 가족의 소중함을 공유했다.또한 참여 가족들은 ‘봉사’와 관련된 단어를 직접 만들어보고, 일상에서 실천할 수 있는 작은 나눔을 적어보며 봉사를 특별한 일이 아닌 생활 속 습관으로 확장해보는 경험을 했다.손영희 평택시자원봉사센터장은 “가족봉사단은 2026년 진행되는 다양한 주제의 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 나눔을 실천하게 된다”며 “앞으로 가족이 함께 배우고, 일상에서 자원봉사 문화가 정착되기를 기대한다”고 밝혔다.평택시 가족봉사단은 오썸플렉스, 평택민요보존회, 농업생태원 등에서 다양한 활동을 펼쳐나갈 예정이다.안승순 기자