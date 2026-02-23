안양시-10개 기관, 중소·벤처기업 지원 합동 설명회 개최

자금 및 금융 지원·수출 및 판로 지원 등 정책 설명
경기 안양시는 23일 오후 2시 10개 기관과 함께 동안구 인덕원동 안양창업지원센터 9층 강당에서 ‘2026 중소·벤처기업 지원시책 합동 설명회’를 개최했다.
경기지방중소벤처기업청이 주최하고 시가 주관한 이번 설명회에는 관내 중소·벤처기업 관계자 150여명이 참석했다.이들은 정부 및 경기지방중소벤처기업청·중소벤처기업진흥공단·기술보증기금·경기신용보증재단·신용보증기금·경기도경제과학진흥원 등 10개 기관이 추진하는 사업 정보를 청취했다.
참여 기관들은 △자금 및 금융 지원 △수출 및 판로 지원 △연구개발(R＆D) 지원 등 분야별 주요 지원사업과 함께 올해 달라지는 주요 정책 사항을 중점적으로 설명하고 1대 1 상담창구를 운영해 기업별 맞춤형 상담을 제공했다.
시는 관내 기업과 소상공인에게 도움이 되는 유관기관의 기업 지원 시책 정보를 담은 ‘올해 기업 지원 사업 안내’ 책자를 제작해 배부했다.
안승순 기자
