안양시-10개 기관, 중소·벤처기업 지원 합동 설명회 개최

이미지 확대 최대호 안양시장이 23일 오후 열린 중소벤처기업 지원시책 합동 설명회에서 인사말을 하고 있다. (안양시 제공)

경기 안양시는 23일 오후 2시 10개 기관과 함께 동안구 인덕원동 안양창업지원센터 9층 강당에서 ‘2026 중소·벤처기업 지원시책 합동 설명회’를 개최했다.경기지방중소벤처기업청이 주최하고 시가 주관한 이번 설명회에는 관내 중소·벤처기업 관계자 150여명이 참석했다.이들은 정부 및 경기지방중소벤처기업청·중소벤처기업진흥공단·기술보증기금·경기신용보증재단·신용보증기금·경기도경제과학진흥원 등 10개 기관이 추진하는 사업 정보를 청취했다.참여 기관들은 △자금 및 금융 지원 △수출 및 판로 지원 △연구개발(R＆D) 지원 등 분야별 주요 지원사업과 함께 올해 달라지는 주요 정책 사항을 중점적으로 설명하고 1대 1 상담창구를 운영해 기업별 맞춤형 상담을 제공했다.시는 관내 기업과 소상공인에게 도움이 되는 유관기관의 기업 지원 시책 정보를 담은 ‘올해 기업 지원 사업 안내’ 책자를 제작해 배부했다.안승순 기자