제11기 SNS 용인시민 서포터즈 출범…영상제작·취재 부문 30명 위촉

이미지 확대 이상일 용인시장이 23일 발대식을 갖고 본격적인 활동에 들어간 ‘제11기 SNS 시민 서포터즈’와 기념 촬영을 하고 있다. (용인시 제공)

용인특례시의 ‘제11기 SNS 시민 서포터즈’가 23일 출범식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.3월부터 12월까지 지역의 다양한 소식을 사회관계망서비스(SNS)에 소개할 제11기 서포터즈는 취재·기사 부문 20명과 영상 제작 부문 10명 등 총 30명이다.서포터즈가 직접 취재하고 제작한 콘텐츠는 용인시 공식 블로그와 인스타그램, 페이스북에 게시된다.지난해 SNS 시민 서포터즈는 시 블로그 등에 게시물 621건을 작성했다.시는 기사 작성 방법, 사진 촬영 기법 등 교육을 제공하고 취재에 필요한 소정의 경비도 지급한다.매월 활동 실적이 우수한 서포터즈에게는 별도 인센티브도 제공할 방침이다.이상일 시장은 위촉장 수여식에서 “용인은 인구 110만 명을 넘어 150만 명을 바라보는 대도시로 성장하고 있고, 앞으로 단일 도시 기준 세계 최대 규모의 반도체 생태계가 조성되면 글로벌 경쟁력을 갖춘 도시로 도약할 것”이라며 “반도체 중심 도시로서의 용인뿐만 아니라 지역 구석구석의 모습들까지 다양한 시선으로 용인의 매력을 알려주시길 바란다”고 강조했다.안승순 기자