호남권 바이오헬스복합단지 조성 본격화

광주·전남 공동추진위 국회서 출범

의료기기·백신 등 융복합모델 제시

2026-02-24 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주시와 전남도가 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 호남권 첨단 바이오헬스복합단지 조성 공동추진위원회 발대식을 갖고 입법 기반 마련 및 정부 전략을 본격 추진키로 했다.호남권 첨단 바이오헬스복합단지는 광주의 첨단의료기기 산업과 전남 화순의 백신·면역 산업을 연계한 기능 중심 모델이다.단지 내에 시제품 제작·실증, 임상시험, 인허가, 사업화까지 전 주기를 지원하는 통합 플랫폼을 구축해 세계시장 진출 기반을 마련한다는 목표다.두 시도는 광주전남 행정통합과 연계해 산업·기반 시설의 통합 효과를 선도적으로 창출하고 수도권 중심 바이오헬스 산업 구조를 탈피하는 지역 균형발전 모델을 구현한다는 구상이다.공동추진위는 김영문 광주시 문화경제부시장, 강위원 전남도 경제부지사, 선경 K헬스미래추진단장이 공동위원장을 맡고 지역 병원장과 연구기관장, 기업 대표 등 13명의 위원이 참여한다.이날 발대식에서 참석자들은 바이오헬스복합단지 지정 근거를 담은 ‘첨단의료단지법 개정안’의 국회 통과 필요성을 강조했다.두 시도는 신규 대규모 건설 중심이 아닌 기존 기반시설을 고도화하는 ‘저비용·강소형 복합단지 모델’을 제시해 국가 재정부담은 최소화하고 실행 가능성은 높이겠다는 계획이다.광주 홍행기 기자