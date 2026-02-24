거제 상동 도시계획도로 26일 개통…고현·상동 연결 축 완성

이미지 확대 상동도시계획도로 모습. 2026.2.24. 거제시 제공

경남 거제 상동 일대 생활권을 연결하는 도시계획도로가 전면 개통된다.거제시는 고현초등학교에서 파리바게뜨 상동점 구간을 잇는 도시계획도로를 오는 26일 오전 9시부터 전면 개통한다고 24일 밝혔다.2022년 12월 착공한 상동도시계획도로(중로2-13호선)는 총사업비 162억 9600만원이 투입됐다. 연장 888m·폭 15.5m 규모로 조성됐다.시는 앞서 2024년 6월 파리바게뜨 상동점에서 대동다숲 진입로까지 250m 구간을 우선 개통해 일대 교통 불편을 일부 해소한 바 있다.개통에 앞서 신호체계 점검과 관계기관 합동 현장점검은 마쳤다. 시는 개통 이후에도 차량 이동 상황을 지속적으로 모니터링하고 신호체계 보완 등 후속 조치를 병행한다는 방침이다.변광용 거제시장은 “해당 도로는 고현·상동 지역을 연결하는 주요 간선도로로 생활권 간 접근성을 높이고 출퇴근 시간대 교통 혼잡 완화에 도움이 될 것”이라며 “특히 고현초등학교 인근 통학 환경 개선 효과가 기대된다”고 말했다.거제 이창언 기자