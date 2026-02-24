‘서류는 줄이고 지원은 늘리고’ 경남도 민생경제 회복 드라이브

현장애로 반영 중기 육성자금 손질

김인수(왼쪽 두 번째) 경남도 경제통상국장이 24일 경남도청에서 주요 민생경제 시책을 발표하고 있다.

경남도가 고물가·고금리 장기화로 어려움을 겪는 지역 경제를 회복하고자 중소기업과 소상공인, 노동자, 외국인 노동자를 아우르는 현장 체감형 민생경제 정책을 강화한다.24일 경남도 경제통상국은 올해 주요 민생 시책을 발표하고 중소기업 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 총 1조 1000억원 규모 육성자금을 지원한다고 밝혔다. 지원금은 일반자금 7000억원과 특별자금 4000억원으로 구성하고 0.75~2.1% 이차보전 방식으로 운영된다.자금 접근성을 높이고자 제도 개선도 병행한다. 오는 7월부터 제출 서류를 기존 7종에서 4종으로 간소화하고 최근 4년간 3회 이상 지원 기업에 적용됐던 신청 제한 규정은 폐지했다. 특별자금에는 선착순 대신 평가제를 도입해 자금이 필요한 기업에 지원이 이뤄지도록 했다.소상공인 지원도 확대한다. 2000억원 규모 정책자금 가운데 자연·사회재난 피해 소상공인을 위한 긴급경영안정자금 50억원을 신설하고, 39세 이하 청년 창업 정책자금은 80억원으로 늘렸다.자영업자 고용·산재보험료 지원 대상도 전체 소상공인으로 범위를 넓힌다. 노란우산 희망장려금은 17억원으로 늘려 폐업·노령 등 경영 위험에 대비한 안전망을 강화한다. 전통시장 화재공제료 지원과 지자체 상생 보험 도입도 검토 중이다.도는 노동 환경 개선 정책도 추진한다.원·하청 간 임금과 복지 격차를 완화하고자 노동시장 이중구조 개선사업을 확대한다. 배달·택배·대리운전 기사 등 이동노동자 편의를 위해 사천 2곳, 김해 진영 1곳, 창원 마산회원구 1곳 등 총 4곳에는 간이 쉼터를 신규 조성한다.아울러 플랫폼 노동자의 산재보험 본인 부담금 80%를 지원하는 사업을 새로 도입해 사회안전망 사각지대 해소에 나선다.외국인 노동자 정착 지원도 강화한다. 도는 2027년까지 180억원을 투입해 사천 사남농공단지와 김해 대동첨단산업단지에 주거·상담·교육 기능을 갖춘 ‘외국인 근로자 정착지원 복합센터’를 조성할 계획이다. 지방소멸대응기금 등을 활용해 밀양·통영 등 인구감소지역 12개 시군 노후 기숙사 개보수 사업도 병행 추진한다.김인수 경남도 경제통상국장은 “노동자와 중소기업, 소상공인, 외국인 근로자는 지역경제를 지탱하는 핵심 주체”라며 “현장에서 체감할 수 있는 민생 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.창원 이창언 기자