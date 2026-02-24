경북도의회 “국회, TK 통합법안 조속히 재심의해야”

이미지 확대 경북도의회 전경. 경북도의회 제공

24일 대구·경북 행정통합 특별법안 심사가 국회에서 보류된 것과 관련해 경북도의회가 성명을 내고 국회에 책임 있는 결단을 촉구했다.경북도의회는 성명에서 “국회 법제사법위원회에서 대구·경북 행정통합 특별법 심사를 보류해 본회의에 상정조차 하지 못하고 전남 광주통합특별법만을 단독 처리한 데 대해 깊은 유감을 표명한다”며 “지역 균형 발전의 핵심 과제인 대구·경북 행정통합이 제외된 것은 이해하기 어렵다”고 밝혔다.도의회는 이어 “대구·경북 통합은 단순한 행정 구역 합병을 넘어 고사 위기에 처한 지방을 살리고 대한민국 제2의 성장 동력을 확보하기 위한 생존 전략이자 시대적 소명”이라며 국회 법사위에 조속한 법안 재심의 및 의결을 촉구했다.그러면서 도의회는 여야를 향해 전폭적인 입법 지원에 나서달라고 주문하는 한편 전남·광주 특별법안과 대구·경북 특별법안을 동시에 의결하라고 국회에 요구했다.이창언 기자