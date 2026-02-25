평택시 25개 상권, ‘2026 상반기 경기 살리기 통큰 세일’ 참여

이미지 확대 평택시청사 전경

경기 평택시는 경기도시장상권진흥원이 주관하는 ‘2026년 상반기 경기 살리기 통큰 세일’에 25개 상권이 선정됐다고 밝혔다.‘경기 살리기 통큰 세일’은 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 행사 기간 구매 금액의 일정 비율을 돌려주는 환급(캐시백) 혜택 등을 통해 상인과 시민 모두가 상생하는 행사다.지원 대상에는 서정리·송탄·안중·통복·평택국제중앙 등 5대 전통시장을 비롯해 소사벌·조개터·평택중앙상인회 등 주요 골목상권을 포함한 총 25개 상권(점포 4000여개)이 포함됐다.시는 이번 행사가 단순한 일회성에 그치지 않고 실질적인 매출 증대로 이어질 수 있도록 시 누리집(홈페이지) 및 사회관계망(SNS) 등 다양한 매체를 활용해 행사 일주일 전부터 시민들에게 구체적인 참여 방법과 혜택을 집중적으로 안내할 계획이다.통큰 세일 행사는 3월 20일부터 29일까지 10일간 열린다.정장선 평택시장은 “이번 통큰 세일 행사는 위축된 지역 상권이 다시 활력을 찾는 소중한 마중물이 될 것”이라며 “시민들에게는 알뜰한 소비 기회를 제공하고, 소상공인에게는 매출 회복을 통해 희망을 살릴 수 있는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.‘통큰 세일’에 참여하는 평택시 상권은 △서정리전통시장 △송탄시장 △안중시장 △통복시장 △평택국제중앙시장 △배다리저수지상인회 △북부중앙상인회 △소사벌상인회 △소사벌에듀타운 △송탄관광특구 상인회 △이충중심상가 △태평상가 △배미지구상인회 △현촌한마음 상인회 △비전이화상인회 △세교8통상가번영회 △소사벌상가번영회 △송탄상공인회 △조개터상인회 △오성상가번영회 △평택역새시장상인회 △점촌상인회 △평택중앙상인회 △현화골목상가상인회 △평택시소상공인연합회(연계상권)이다.안승순 기자