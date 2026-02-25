메뉴
‘수원시 의료·요양·돌봄 통합지원추진단’ 첫발

안승순 기자
수정 2026-02-25 16:18
입력 2026-02-25 16:18
이재준 시장 “수원시 통합돌봄의 새로운 이정표 만들어 달라”

25일 이재준 시장(가운데) 등 ‘수원시 의료·요양·돌봄 통합지원추진단’ 발대식 참석자들이 추진단 출범 버튼을 누르고 있다. (수원시 제공)
25일 이재준 시장(가운데) 등 ‘수원시 의료·요양·돌봄 통합지원추진단’ 발대식 참석자들이 추진단 출범 버튼을 누르고 있다. (수원시 제공)


수원형 통합돌봄 체계를 구축하는 역할을 할 ‘의료·요양·돌봄 통합지원추진단’이 25일 발대식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.

통합지원추진단은 김현수 수원시 제1부시장(단장)을 비롯해 민·관·정·학 자문 기구인 돌봄통합지원협의체와 수원시 관계 부서 담당자 등 60여 명으로 구성됐다.

추진단은 개별적으로 운영되던 의료·요양·돌봄 서비스를 연계·통합해, 시민이 살던 곳에서 건강한 삶을 유지할 수 있도록 지원하는 역할을 수행한다.



이재준 수원시장은 “통합돌봄이 현장에서 제대로 작동하려면 기관 간 적극적인 소통과 협력이 필요하다”며 “소통·협력의 구심점 역할을 하게 될 의료·요양·돌봄 통합지원추진단이 수원시 통합돌봄의 새로운 이정표를 만들어 주길 바란다”고 밝혔다.

안승순 기자
