순천시, 시민과 함께하는 제107주년 3·1절 기념행사 개최

태극기 소지자, 낙안읍성·뿌리깊은나무박물관 무료 입장

이미지 확대 순천시가 3월 1일 낙안 3·1독립운동기념탑 광장에서 제107주년 3·1절 기념행사를 연다.

순천시가 오는 3월 1일 오전 10시 낙안 3·1독립운동기념탑 광장에서 제107주년 3·1절 기념행사를 개최한다.순국선열의 숭고한 나라사랑 정신을 계승하고 3·1절 의미를 기념하는 자리로 독립유공자 유족, 기관·단체장, 시민, 학생 등 500여명이 참석할 예정이다.행사는 풍물놀이를 시작으로 추모무용, 독립선언서 낭독, 기념사, 3·1절 노래 제창, 그날의 함성을 재현한 연극 공연과 거리 행진으로 진행된다.시민과 어린이들이 함께 미니 태극기와 머리띠를 착용하고 1919년 3월 1일의 함성을 재현하며, 자주독립의 의미를 되새기는 시민 참여 행사로 펼쳐질 예정이다.당일 태극기를 소지한 시민은 낙안읍성과 뿌리깊은나무박물관을 무료로 관람할 수 있다. 자원봉사자로 등록한 시민에게는 4시간의 자원봉사 시간이 인정된다.참여 신청은 오는 28일까지 행사 포스터 QR코드 또는 네이버 폼 링크로 할 수 있다. 당일 현장 접수도 가능하다.순천 최종필 기자