경기도정 긍정 평가 67%…78%, ‘내 생활의 플러스, 경기’ 공감

경기도가 실시한 ‘내 생활의 플러스, 경기’에 대한 도민 인식 조사에서 경기도정에 대한 긍정 평가가 67%로 나타났다.경기도가 ㈜엠브레인퍼블릭에 의뢰해 2월 20일부터 22일까지 실시한 정기 여론조사 결과, 경기도정에 대해 ‘잘하고 있다’는 응답은 67%, ‘잘못하고 있다’는 23%, ‘모름·무응답’은 10%였다.경기도정에 대한 신뢰도는 68%로 나타나, 도정 평가와 도정 신뢰도 모두 지난해 12월 조사 결과와 동일한 수준을 보였다.‘내 생활의 플러스, 경기’는 경기도가 도민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 생활 밀착 정책을 강화하겠다는 취지로 제시한 2026년 도정 운영 표어다. 도민 78%가 방향성에 대해 “바람직하다”고 응답했고, “바람직하지 않다”는 16%였다.긍정적으로 평가한 이유로는 ‘내 삶에 도움이 될 것 같아서’(36%)가 가장 많았다. 이어 ‘전반적으로 마음에 들어서’(19%), ‘정책의 방향과 목표가 명확해서’(19%), ‘경기도 이미지와 잘 맞아서’(13%), ‘표현이 쉽고 기억에 남아서’(7%) 순이었다.김원명 경기도 홍보기획관은 “이번 조사 결과를 바탕으로 ‘내 생활의 플러스, 경기’라는 방향 아래 도민 삶에 실질적인 변화를 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.이번 조사는 경기도가 ㈜엠브레인퍼블릭에 의뢰해 2월 20일부터 22일까지 만 18세 이상 경기도민 2000명을 대상으로 무선 가상번호를 활용한 전화면접 방식으로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트다.안승순 기자