‘출산과 혼인이 도시 경쟁력!’…평택시 합계출산율 1.02, 2년 연속 상승

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 평택시의 합계출산율이 1.02명을 기록하며 2년 연속 상승세를 이어갔다.국가데이터처가 발표한 2025년 잠정 합계출산율에 따르면 평택시는 2024년 1.0명에서 2025년 1.02명으로 상승하며 다시 1.0명을 넘어섰다. 2023년(0.92명) 이후 2년 연속 상승이다.합계출산율은 가임여성(15~49세) 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수를 의미하는 지표로, 한 지역의 인구 구조와 미래 인구 규모를 가늠하는 대표적인 인구지표다.평택시의 수치는 전국 평균(0.8명)과 경기도 평균(0.84명)을 크게 웃도는 수준으로, 화성시 1.09명, 연천군 1.06명에 이어 세 번째로 높다. 인구 50만명 이상 시군을 기준으로 보면 서울 강서구와 경기 화성시에 이어 3위다.평택의 출산율 상승은 산업 성장과 도시 경쟁력 강화가 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 평택은 반도체를 비롯한 제조업 분야 기업 투자와 산업단지 확장으로 양질의 일자리가 지속적으로 늘고 있으며, 고덕국제신도시·브레인시티 등 대규모 도시개발이 이어지면서 정주 여건도 빠르게 개선되고 있다.이러한 산업·주거 환경은 청년층의 인구 유입 증가와 높은 혼인율로 이어지고 있다. 실제 지난 5년간(2020~2025년) 평택시 청년 인구(19~34세)는 1만 4271명 증가해 12.3%의 증가율을 기록했다. 같은 기간 전국의 청년 인구는 6% 감소, 경기도는 4.5% 감소했다.또한 평택시의 조혼인율도 경기도에서 유일하게 5.0 이상을 매년 유지하고 있다. 조혼인율은 인구 1000명당 혼인 건수를 의미하는 지표다.정장선 평택시장은 “매년 전국과 경기도 평균을 웃도는 출산율을 기록하고 있다는 것은 매우 의미 있는 일”이라며 “청년이 모이고, 혼인이 이어지고, 새로운 생명이 태어나는 평택은 ‘가족이 탄생하는 도시’로 자리매김하고 있다”고 전했다.이어 정 시장은 “앞으로도 일자리·주거·보육 정책 강화는 물론 정주 여건을 개선하며 아이 키우기 좋은 도시 환경을 지속적으로 조성하겠다”고 밝혔다.안승순 기자