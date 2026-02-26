용인시, 부모와 아이가 행복한 도시 ‘다함께돌봄센터’ 31곳으로 확대

이미지 확대 지난해 12월 29일 문을 연 수지구청역 롯데캐슬 하이브엘 아파트 내 ‘용인시 다함께돌봄센터 27호점’ (용인시 제공)

용인특례시가 지역 내 돌봄 사각지대 해소와 가정의 양육 부담을 덜어주는 ‘다함께돌봄센터’를 확대한다.시는 25일 기흥구 2곳, 처인구 1곳 등 총 3곳에 ‘다함께돌봄센터’를 설치하기 위해 아파트 입주자대표회의와 ‘다함께돌봄센터 설치·운영 협약’을 체결했다.설치 대상 아파트는 ▲e편한세상 구성역 플랫폼시티 ▲민속마을 현대 모닝사이드 ▲역북동 서희 스타힐스포레스트다.현재 용인에는 28곳의 ‘다함께돌봄센터’가 운영 중이며, 해당 아파트에 센터가 들어서면 총 31곳으로 늘어난다.이번에 협약을 체결한 아파트는 다함께돌봄센터 설치 비의무 대상이지만, 시와 입주자대표회의는 아파트 입주민과 주변 이웃에게 돌봄 서비스를 제공하기로 했다.협약에 따라 해당 아파트들은 초등학생을 대상으로 돌봄 서비스를 제공할 수 있도록 주민공동시설 일부 공간을 10년 동안 무상으로 제공해 지역 아동의 돌봄 공간 마련에 적극 협력한다.시는 해당 공간에 내부 리모델링 공사와 위탁법인 선정 후 2026년 하반기부터 시설을 이용하는 아동을 모집하고, 아이들을 대상으로 일상생활 지도부터 급·간식 지원, 다양한 프로그램 활동 등 양질의 돌봄 서비스를 제공한다.이상일 시장은 “지역 내 초등학생의 방과 후 돌봄 수요와 양육 부담을 줄이기 위해 ‘다함께돌봄센터’를 지속적으로 확대할 방침”이라며 “부모와 아이가 안심하고 생활할 수 있는 도시가 될 수 있도록 행정 역량을 집중할 것”이라고 밝혔다.안승순 기자