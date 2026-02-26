메뉴
과천시-아주대-과천도시공사, 종합의료시설 건립 업무협약 체결

안승순 기자
수정 2026-02-26 17:16
입력 2026-02-26 17:16
경기 과천시(시장 신계용, 가운데)와 아주대학교(병원장 조재호, 왼쪽), 과천도시공사(사장 강신은)가 26일 과천시민회관에서 과천지구 막계동 특별계획구역 내 종합의료시설 건립 및 기업·주민·지역의료와 상생 발전을 위한 업무협약을 체결했다.(과천시 제공)
경기 과천시와 아주대학교, 과천도시공사가 26일 과천시민회관에서 과천지구 막계동 특별계획구역 내 종합의료시설 건립 및 기업·주민·지역의료와 상생 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 해당 구역에 종합의료시설 건립을 체계적으로 추진하고, 이를 통해 지역 주민의 건강 증진에 기여할 수 있도록 관계 기관 간 실질적인 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 협약과 함께 ‘과천과천 공공주택지구 기업 유치 설명회’도 열려 과천지구의 조성 방향과 자족시설용지 공급 계획이 소개됐다.

시는 종합의료시설 건립과 함께 의료·주거·산업 기능이 결합된 자족 도시 조성을 계획하고 있으며, 향후 아주대학교, 과천도시공사와 협의해 구체적인 사항을 논의해 나갈 방침이다.



신계용 과천시장은 “이번 협약은 종합의료시설 조성을 위한 협력의 시작”이라며 “시민의 의료 이용 편의 증진과 지역 기능 강화를 위해 관계 기관과 지속적으로 협의해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
