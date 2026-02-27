서버 이전 경기버스정보(BIS), 28일 새벽(0~7시) 서비스 일시 중단

이미지 확대 용인시 한 아파트 앞 정류장에 설치된 버스안내전광판(용인시 제공)

경기도가 버스 운행정보 등을 안내하는 경기버스정보(BIS) 시스템의 서버 이전을 위해 28일 0시부터 7시까지 7시간 동안 서비스를 일시 중단한다.이에 따라 경기버스정보 앱과 웹, 포털(네이버·카카오맵·티맵)을 통한 버스정보 서비스가 해당 시간 동안 일시 중단된다.도는 서비스 중단에 따른 이용 불편을 최소화하기 위해 도내 1만 7558개 버스정류장 전광판(BIT)은 예비 서버를 활용해 중단 없이 정보를 제공할 계획이다. 이에 따라 정류소에서는 실시간 버스 도착 정보를 평소와 다름없이 확인할 수 있다.경기도 관계자는 “네 차례의 이전 대비 합동훈련 경험을 바탕으로 최단 시간 내에 마무리하겠다”고 밝혔다.안승순 기자