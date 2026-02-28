메뉴
김성제 의왕시장, “2026년은 한 단계 더 도약하는 중요한 전환점”

안승순 기자
수정 2026-02-28 11:31
입력 2026-02-28 11:31
의왕시, ‘2026 새해 시정설명회’ 마무리800여 명과 현장 소통

이미지 확대
지난 24일 김성제 의왕시장이 오천동에서 열린 ‘2026년 새해 시정설명회’에 참석해 발언하고 있다. (의왕시 제공)
지난 24일 김성제 의왕시장이 오천동에서 열린 ‘2026년 새해 시정설명회’에 참석해 발언하고 있다. (의왕시 제공)


경기 의왕시가 지난 19일부터 27일까지 6개 동 주민센터를 돌며 연 ‘2026년 새해 시정설명회’에서 시민 800여 명과 현장 소통을 했다.

시는 ▲도시철도망 확충(위례과천선 의왕 연장안, 1호선 월암역 신설안, 인동선 왕곡역 신설안) ▲대규모 도시개발(의왕·군포·안산 3기 신도시, 오전·왕곡 공공주택지구) ▲문화예술회관 및 미래교육센터 건립 ▲생활체육시설 확충 등 2026년 시정 운영 방향과 핵심 추진 사업을 설명했다.

이와 함께 교통 개선, 주거 환경 정비 등 시민 생활과 관련된 질의가 79건 접수돼 이에 대한 설명과 답변이 이어졌다.

김성제 시장은 “2026년은 의왕시가 한 단계 더 도약하는 중요한 전환점”이라며 “도시 인프라를 혁신하고 교육·복지·문화 등에서 주요 정책을 강화해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
그는 이어 “설명회에서 나온 시민 의견을 정책 수립과 후속 조치에 적극 반영하고, 주요 사업 추진 상황을 투명하게 공개해 신뢰받는 시정을 구현하겠다”고 강조했다.

안승순 기자
