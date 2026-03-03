‘특별한 성과에 특별한 보상’…경기도, 최우수성과 공무원 3명 특별 승급

이미지 확대 지난달 27일 ‘경기도 우수성과 공무원 선발대회’에서 뽑힌 공무원들이 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도가 지난달 27일 ‘경기도 우수성과 공무원 선발대회’를 열어 신도시기획과 구자호 사무관, 산업입지과 김의영 주무관, 조세정의과 박은선 사무관을 최우수 우수성과 공무원에 선정했다.도는 ‘특별한 성과에 특별한 보상’ 원칙에 따라 성과 중심 인사체계를 강화하기 위해 매년 우수성과 공무원을 선발하고 있다.올해 45명이 추천된 가운데 내·외부 심사와 도민 평가를 거쳐 10명이 최종 선발됐다. 최우수 3명에게는 특별승급을, 나머지 우수 7명에게는 성과급 최상위 지급액의 50%를 추가한 특별성과가산금을 지급한다.도는 지난 2월 9일부터 13일까지 경기사랑 도민참여단 200명이 참여한 온라인 평가와 현장 발표 심사, 온라인 투표 결과를 종합해 ‘도지사 기업 추천권 확보 및 앵커기업 유치’, ‘산업단지 인허가 행정혁신’, ‘고액체납 제로화 100일 작전’ 등을 최우수 사업에 선정했다.‘도지사 기업 추천권 확보 및 앵커기업 유치’ 사업을 추진한 구 사무관은 공공택지나 신도시 내 기업용 부지(자족용지)를 누구에게 줄지, 도지사가 직접 추천할 수 있게 권한을 넓히고 그 권한을 활용해 핵심 대기업·선도기업(앵커기업)을 끌어오도록 제도 개선을 이끌었다. 국토교통부 택지개발업무처리지침 개정과 공공주택지구 기업유치·활성화 조례 제정을 통해 도는 하남교산지구에 AI 혁신 클러스터 유치 기반을 마련할 수 있게 됐으며, 2만명 이상 일자리 창출을 기대할 수 있게 됐다.산업입지과 김 주무관은 정밀 심의 기준을 마련해 인허가 예측 가능성을 높이고 심의 통과율을 62%에서 75%로 개선했다. 또 산단 에너지 빌트인 모델을 도입해 태양광 설치 가능 면적도 37%에서 95%로 확대하는 등 ‘산업단지 인허가 행정혁신’ 사업을 추진했다.조세정의과 박 사무관은 고액체납자 2136명을 대상으로 ‘고액체납 제로화 100일 작전’을 펼쳤다. 이를 통해 276곳의 가택을 수색하는 등 총 385억원을 걷었다.김성중 행정1부지사는 “인센티브 제도를 통해 성과 창출 공무원의 사기를 높이고, 우수 사례를 조직 내 확산시킬 계획”이라며 “성과를 공유하고 서로를 격려하는 과정이 경기도 공직사회에 좋은 자극제가 되어 도민의 행복에 기여하길 바란다”고 밝혔다.안승순 기자