김해시 ‘천원의 아침밥’ 인제대까지 확대… 2억 4000만원 투입

이미지 확대 김해시청 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김해시가 대학생 건강 증진과 쌀 소비 확대를 위한 ‘천원의 아침밥’ 사업을 올해 확대한다.시는 기존 참여 대학인 김해대학교에 이어 인제대학교까지 지원 대상을 넓힌다고 3일 밝혔다.천원의 아침밥은 교내 식당에서 1000원에 아침 식사를 제공하는 사업이다. 학생 1명당 1식 기준 5000원 수준의 식단을 제공하며 차액은 재정으로 보전한다.올해는 총 2억 4000만원을 투입한다. 국비 1억 2000만원, 도비 6000만원, 시비 6000만원으로 재원을 마련했다.김해대는 2024년부터 사업을 운영해 왔고, 올해부터는 인제대가 새로 참여한다. 시는 위생 관리와 균형 잡힌 식단 제공에 중점을 둘 계획이다.정영신 김해시 농업정책과장은 “이 사업은 청년이 일상에서 체감할 수 있는 생활 밀착형 정책이자 지역 농업 활성화에 이바지하는 실질적 지원책”이라며 “학생들의 건강한 식습관 형성을 돕고 농가 경제에도 보탬이 될 수 있게 내실 있게 운영하겠다”고 밝혔다.김해 이창언 기자