이상일 시장, “용인 반도체 프로젝트는 국가적 과제…흔들림 있어선 안 돼”

이미지 확대 이상일 용인시장이 5일 수지구청에서 현장 간부 공무원회의를 주재하고 있다. (용인시 제공)

이상일 용인특례시장이 용인 반도체 프로젝트는 국가적 과제라며 흔들림 없이 추진돼야 한다고 거듭 밝혔다.이 시장은 3일 수지구청에서 열린 현장 간부 공무원회의에서 “최근 용인 반도체 국가산단 관련해서 일부에서 제기하는 송전선로 문제나 이전론 등은 산업 생태계의 현실을 고려하지 않은 주장”이라며 “이미 산업 기반과 연구·인력·협력 생태계가 형성된 곳을 여론몰이로 흔드는 것은 국가 경쟁력을 약화시키는 일”이라고 강조했다.이어 “반도체 산업은 특정 지역의 이해관계를 넘어 대한민국 수출과 무역수지를 견인하는 핵심 산업”이라며 “글로벌 경쟁이 치열한 상황에서 속도를 늦추거나 불확실성을 키우는 것은 바람직하지 않다”고 설명했다.그러면서 “정부의 전력 공급 계획과 인허가 절차는 이미 계획된 대로 차질 없이 이행돼야 하며 국가 전략사업에 대한 일관된 지원이 필요하다”라며 “시는 시민들과 함께 필요한 목소리는 분명히 내겠다”고 덧붙였다.안승순 기자