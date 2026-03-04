수원시, 방산기업 ㈜케이에스시스템과 민선 8기 25호 투자협약 체결

이미지 확대 이재준 시장(오른쪽)과 ㈜케이에스시스템 이창원 대표가 투자협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

수원특례시가 4일 시청에서 방산기업 ㈜케이에스시스템과 민선 8기 제25호 투자협약을 체결했다.협약에 따라 ㈜케이에스시스템은 주요 업무시설을 광교로 이전하고, 연구·개발(R＆D) 시설을 확장한다. 수원시는 업무시설 이전, 연구·개발 시설 확장에 필요한 행정·재정 지원을 한다.2004년 설립된 ㈜케이에스시스템은 군용 쉘터, 정밀 가공 분야 선도기업으로, 핵심 사업은 군의 다양한 작전을 지원하는 군용 쉘터 제작이다.국방부, 방위사업청 등 정부 기관에 납품하고, 엘아이지넥스원, 한국항공우주산업(KAI) 등 주요 방산 대기업과 거래한다. 글로벌 반도체 장비업체에도 지속해서 수출하고 있다.이창원 대표는 “기업하기 좋은 환경을 갖춘 수원을 선택한 만큼, 앞으로 수원시와 함께 성장하겠다”며 “수원시 발전에 이바지하는 기업이 되겠다”고 말했다.이재준 수원시장은 “수원을 선택해 주신 ㈜케이에스시스템에 감사드린다”며 “㈜케이에스시스템이 수원에서 지속해서 성장할 수 있도록 정성을 다해 지원할 것”이라고 강조했다.안승순 기자