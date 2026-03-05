의왕시, ‘찾아가는 자전거 이동 수리센터’ 운영…무상 점검·수리

이미지 확대

경기 의왕시가 시민들의 자전거 이용 활성화와 안전한 자전거 문화 확산을 위해 ‘2026년 찾아가는 자전거 이동 수리센터’를 운영한다.이 센터’는 자전거 이용 중 발생하는 간단한 고장을 현장에서 신속하게 점검·수리해 주는 사업이다.수리센터는 11월까지 각 동 주민센터 등 지정 장소에서 순회 운영되며, 운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지다.정비 항목은 ‘자전거 펑크 수리’, ‘브레이크 및 변속기 조정’ 등이며, 기본 점검과 경정비가 무료로 제공된다. 다만 고가 자전거 및 전기 자전거 수리는 서비스 대상에서 제외된다.김성제 의왕시장은 “찾아가는 자전거 이동 수리센터 운영을 통해 시민들이 보다 안전하고 편리하게 자전거를 이용할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민 체감형 교통 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자