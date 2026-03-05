기업하기 좋은 도시 이천시, ‘공장입지 기준 확인’ 제도 활성화

이미지 확대 이천시청 전경

경기 이천시가 공장 설립을 희망하는 기업인의 시간·경제적 부담을 줄이고 기업 유치를 촉진하기 위해 ‘공장입지 기준 확인’ 제도를 활성화한다고 5일 밝혔다.시는 공장 설립 및 운영 초기 단계에서 입지 적정성을 신속하게 판단할 수 있도록 부지 매입 전 입지 가능 여부를 확인해 기업의 투자 리스크를 최소화하고 공장 설립을 적극 지원한다.지속되는 경기 불황과 각종 수도권 규제 속에서도 이천시를 찾는 기업이 증가하고 있지만, 공장의 입지 가능 여부 판단을 위해 관련 부서에 일일이 전화하거나 직접 방문해 규제를 확인해야 하는 등 기업인 입장에서는 시간적 손실과 행정적 부담이 큰 걸림돌로 작용해 왔다.이번 ‘공장입지 기준 확인’ 활성화를 통해 공장 설립 전 개별법에 따른 각종 규제 사항을 10일 이내에 빠르게 확인할 수 있어 신속한 투자 결정은 물론 기업인의 행정적 부담이 줄어들 전망이다.김경희 이천시장은 “공장입지 가능 여부에 대해 신속하게 확인할 수 있어 기업인의 시간·경제적 부담이 완화될 것”이라며 “앞으로도 기업하기 좋은 환경을 위한 다양한 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.안승순 기자