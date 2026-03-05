안양 아크로베스티뉴 청년임대주택 경쟁률 31.8:1…79세대 모집 2510건 신청

이미지 확대 아크로베스티뉴 및 청년임대주택(안양시 제공)

경기 안양시는 최근 진행된 호계온천 주변지구(아크로베스티뉴) 청년임대주택 청약에 공급 물량(79세대)의 31배가 넘는 세대가 신청했다고 5일 밝혔다.지난달 23일부터 27일까지 진행된 청약에 총 2510건이 접수돼 평균 31.8대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.유형별로는 청년 대상 모집(63세대)에 2296건이 접수돼 36.4대 1의 경쟁률을 보였고, (예비)신혼부부 및 한부모가족 모집(16세대)에는 214건이 접수돼 13.4대 1을 기록했다.높은 경쟁률에 대해 시는 수도권 지하철 4호선 범계역 인근이라는 최상급 입지와 민간 분양 단지 수준의 고품질 주거 공간을 시세보다 저렴한 임대료로 누릴 수 있다는 점을 꼽았다.시는 청년층의 주거 안정을 위해 오는 2033년까지 청년임대주택 총 3299세대를 공급할 계획이다. 특히 재개발·재건축 정비사업 추진 과정에서 용적률 완화를 통해 확보한 임대주택을 시가 매입하는 방식으로, 도심 내 핵심 거점에 안정적인 주거 기반을 지속적으로 마련해 나갈 방침이다.시 관계자는 “우수한 입지의 주택 공급은 청년 인구 유입뿐만 아니라 인근 상권 활성화 등 지역 경제에도 긍정적인 선순환 효과를 기대하고 있다”며 “앞으로도 교통이 편리한 지역에 청년과 신혼부부가 안심하고 거주할 수 있는 고품질 임대주택 공급을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자