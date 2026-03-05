안성시-일본 가마쿠라시, 우호 협력 협정 체결…문화·예술 및 청소년 분야 교류

이미지 확대 김보라 안성시장과 마쓰오 다카시 일본 가나가와현 시장이 는 4일 안성시청에서 ‘도시 간 우호 관계의 지속적 발전에 대한 협정’을 체결했다. (안성시 제공)

경기 안성시는 4일 오전 안성시청에서 일본 가나가와현 가마쿠라시(시장 마쓰오 다카시)와 ‘도시 간 우호 관계의 지속적 발전에 대한 협정’을 체결하고 양 도시 간 문화·예술 및 청소년 분야 교류를 본격 추진하기로 했다.이번 협정은 상호 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 교류 체계를 구축하고, 미래 세대를 중심으로 한 실질 협력 사업을 단계적으로 확대하기 위해 마련됐다.협정에 따라 시는 안성시의 지역 문화 자산과 시민 참여 중심의 교류 경험, 가마쿠라시의 역사·문화 도시로서 축적된 국제 교류 역량을 토대로 공동 협력 과제를 발굴·추진하고 지속 가능한 교류 기반을 강화해 나갈 계획이다.이날 협정 체결식에서는 김보라 시장을 비롯해 이정우 안성교육지원청 교육장 등 시 관계자와 마쓰오 다카시 가마쿠라 시장, 야마토 타카키 동아시아문화도시사업 담당 차장 등 대표단이 참석했다.안승순 기자