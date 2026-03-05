화목보일러 화재는 ‘사소한 부주의’서 시작…평택시, 예방 총력

이미지 확대 정장선 평택시장(오른쪽 네 번째)이 4일 대명하이테크 박종빈 대표이사(왼쪽 네 번째)로부터 화재지연제를 전달받고 기념 촬영을 하고 있다. (평택시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 평택시는 최근 난방기기 사용 증가로 화목보일러 화재가 잇따라 발생함에 따라 시민 안전 강화를 위해 소방서와 협력해 화재 예방 활동을 확대한다고 4일 밝혔다.주로 농촌 지역과 단독주택 밀집 지역에 설치된 화목보일러는 불씨 날림, 과열, 주변 가연물 적치 등에 따라 화재 위험성이 높은 난방기기다. 화재 발생 시 주택 전소는 물론 산불 등 대형 사회재난으로 이어질 가능성이 크다.이에 따라 시는 화목보일러 화재를 사전에 차단하고 시민 체감형 사회재난 예방 체계를 구축하기 위해 평택소방서, 송탄소방서와 협력해 민관 협력 기반의 화재 예방 활동을 추진한다.예방 활동은 화재 취약 마을을 직접 방문해 화목보일러 안전 사용 방법을 안내하는 방식으로 진행된다. 시는 ▲화재 지연제 도포 시연 ▲보일러 주변 가연물 제거 ▲소화기 비치 및 점검 ▲화재 예방을 위한 안전 수칙 교육 등을 진행할 계획이다.특히 이번 활동에는 평택 지역 기업이 기부한 화재 지연제를 활용한다. 화재 지연제는 가연성 물질의 연소 속도를 늦춰 초기 화재 확산을 방지하는 기능이 있다.정장선 시장은 “시민의 생명과 재산을 보호하는 것이 시정의 최우선 가치”라며 “앞으로도 소방서와 지역사회 민간단체, 기업과 협력해 화재 예방 활동을 강화하고 안전 문화가 일상에 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자