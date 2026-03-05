“현금 안 받아요”…경기도, ‘현금없는 버스’ 4월부터 80개 노선으로 확대

요금 결제는 카드만, 요금 납부 안내서 통해 계좌이체 가능
경기도는 오는 4월 1일부터 ‘현금 없는 버스’를 성남과 용인 등 80개 노선으로 확대 운영한다고 5일 밝혔다.
도는 현금함 운영에서 발생하는 운행 지연, 요금 실랑이, 안전사고 등의 문제를 줄이기 위해 지난해 7월부터 수원 등 5개 노선에서 현금 없는 버스를 시범 운영한 바 있다.
도는 현금 관리 비용 절감 등 효과 확대를 위해 올해 대상 노선을 시범사업 노선 5개를 포함해 80개 노선으로 확대한다. 80개 노선은 성남 333번·파주시 7200번 등 광역버스 41개, 용인 77번·구리 75-1번 등 시내버스 39개 노선이다.
교통카드 분실 및 카드 오류가 있는 등 현금 사용이 필요한 경우에도 버스 내 비치된 요금 납부 안내서를 통해 계좌이체가 가능하다.
구현모 경기도 버스정책과장은 “현금 없는 버스 확대 추진은 요금 관리 효율화 및 회계 투명성 강화, 배차 정시성 확보 등 다양한 효과를 위한 것”이라며 “승객 불편이 없도록 충분한 사전 홍보와 운전자의 친절한 안내, 특히 승차를 거부하는 일이 없도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.
안승순 기자
